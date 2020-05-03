Ушел из жизни бывший мэр и Почетный гражданин Орла Ефим Вельковский

3 Май 2020 2020-05-03T10:18:33+03:00

Ефим Николаевич Вельковский ушел из жизни на 82 ее году

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Ушел из жизни орловский политик, бывший мэр Орла Ефим Вельковский. Он скончался на 82 году.

Свою трудовую деятельность Ефим Николаевич начинал с должности заместителя начальника по пассажирским перевозкам ОАО «Орелавтотранс», после был руководителем автотранспортного предприятия №1 Орла. Он в в разное время занимал должности не только градоначальника, но и заместителя губернатора области, советником мэра Орла.

Ефим Вельковский награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орденом Почета, медалями «Ветеран труда», «За укрепление боевого сотрудничества», «За заслуги в развитии транспортного комплекса России», благодарностью Президента РФ, многочисленными ведомственными и региональными наградами. Ему присвоены почетные звания «Заслуженный работник транспорта РСФСР», «Почетный ветеран труда». А в 2017 году он удостоен звания «Почетный гражданин города Орла».

Прощание состоится 4 мая с 8.00 до 11.30 в прощальном зале на Наугорском ш-се 27а. Похоронят его на Историко-мемориальном кладбище Наугорского кладбища города Орла.

Редакция "КП-Орел" выражает соболезнования близким покойного.

ИСТОЧНИК KP.RU