Орловец увидел чужую сумку в центре города и стащил оттуда мобильник

2 Май 2020 2020-05-02T10:34:25+03:00

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На 30-летнего орловца завели уголовное дело за открытое похищение мобильного телефона. Мужчина заметил в центре города сумку и стащил оттуда мобильник, теперь ему светит реальный срок.

В полицию обратился хозяин похищенного телефона. Он рассказал, что оставил сумку на заборе в районе детского парка Орла. В это время тут проходил горожанин в компании своего родственника. Он приметил "ничейную" сумку и решил проверить, что же в ней есть ценного. Спутник пытался отговорить его, но тщетно. Мужчина стащил мобильник и был таков, сумму ущерба при этом составила около 30 тысяч рублей. Полицейские разыскали похитителя. Уголовное дело возбуждено по статье "Грабеж".

- Подозреваемому избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Ведется предварительное расследование, - рассказали "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU