В Орле продолжается строительство спорткомплекса и теннисных кортов

2 Май 2020 2020-05-02T10:24:32+03:00

Изменить размер текста: A A

В Орле на стадионе Ленина продолжается строительство теннисных кортов и реконструкция недостроенного здания под многофункциональный спортивный комплекс. Работа ведется на стадионе Ленина, снимками со стройплощадки поделился глава региона Андрей Клычков.

Фото: orel-region.ru

Из бюджета области в прошлом году было выделено около 6 миллионов рублей для завершения строительства четырех теннисных кортов. Сейчас работает один, по планам уже летом откроется еще четыре.

Фото: orel-region.ru

- Сейчас строительные работы идут полным ходом. Предусмотрено ограждение теннисных кортов, установка сидений, инженерных коммуникаций, а также благоустройство территории. В настоящее время выполнено асфальтирование, ведется подготовка к завершающей стадии – укладке профессионального спортивного покрытия для игры в теннис, - рассказали в пресс-службе Правительства Орловской области.

Фото: orel-region.ru

А недостроенный крытый корт-долгострой, переоборудуют в спорткомплекс. Работа здесь ведется и сейчас, в праздничные дни.

ИСТОЧНИК KP.RU