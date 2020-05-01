Коронавирус в Орловской области: география заболевания на 1 мая

1 Май 2020 2020-05-01T15:01:06+03:00

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Заболевших коронавирусом в Орловской области на 1 мая 2020 года уже 562 человека. Как уже сообщала "КП" своим читателям, оперативный штаб сегодня утром подтвердил еще 37 случаев инфицирования, таким образом количество заразившихся превысило 550 человек. Рассказываем, какова география распространения COVID-19 в регионе.

По данным оперштаба региона, в большинстве случаев (новых) заражение произошло контактным путем: так вирус подхватили 29 орловцев. А 8 человек "привезли" инфекцию из других регионов. При этом 21 случай выявлен в Орле, 5 во Мценском районе, по 2 в Знаменском, Новодеревеньковском и Хотынецком, по 1 в Кромском, Дмитровском (первый случай), Новосильском, Урицком, Малоархангельском районах. Это сегодня. В целом география коронавирусной инфекции на Орловщине за весь период мониторинга следующая.

Орел - 185 зараженных, Мценск и Мценский район - 109, Болховский район - 43, Орловский - 41, Урицкий - 31.

Свердловский и Новосильский по 19, Залегощенский - 16, Покровский - 15, Новодеревеньковский - 13, Хотынецкий - 12, Ливны и Ливенский район - 10, Знаменский - 10, Верховский - 8, Малоархангельский - 7, Троснянский, Глазуновский - по 5, Шаблыкинский и Кромской по 4, Должанский - 2, Дмитровский, Сосковский и Корсаковский по 1.

ИСТОЧНИК KP.RU