Пожарные-добровольцы потушили 24 пожара в Орловской области с начала года

1 Май 2020 2020-05-01T10:31:27+03:00

Пожарные-добровольцы потушили 24 пожара в Орловской области с начала 2020 года. Фото: пресс-служба губернатора региона

7 тысяч 737 жителей региона входят в состав общественных объединений огнеборцев

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Вчера, 30 апреля, в Орле заседание областной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. Особое внимание уделили пожарным-добровольцам.

По данным замначальника ГУ МЧС России по Орловской области Алексея Никишина, в состав 509 общественных объединений огнеборцев входят 7 тысяч 737 жителей региона. Среди них 88 добровольных пожарных команд, 420 дружин и общественная организация «Добровольная пожарная охрана Орловской области».

- С начала года подразделения добровольной пожарной охраны самостоятельно потушили 24 пожара и в качестве дополнительных силы принимали участие в тушении еще 137 пожаров, - рассказал Алексей Никишин.

Сейчас добровольные пожарные команды действуют в Урицком, Залегощенском, Глазуновском, Должанском, Шаблыкинском и Новодеревеньковском районах и в Ливнах (объектовая добровольная пожарная команда ГМС «Ливгидромаш»).

В планах на 2020 год создать еще 4 команды в Шаблыкинском, Хотынецком, Сосковском районе и Покровском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU