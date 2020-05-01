Епископ Железногорский Вениамин, уроженец Орловской области, скончался от коронавируса

1 Май 2020 2020-05-01T09:59:06+03:00

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Орловская митрополия сообщила о кончине епископа Железногорского и Льговского Вениамина от коронавирусной инфекцией. Ему было всего 54 года.

Архипастырь начинал свой духовный путь еще на Орловщине. Родился он в селе Верхососенье Покровского района, служил в армии, учился в Орловском музыкальном училище и институте искусства и культуры. В годы учебы работал преподавателем детской школы искусств № 4 города Орла.

В тридцать лет он окончательно связал свою жизнь с православной церковью. В октябре 1996 года орловец поступил в Знаменский мужской монастырь Курска и вскоре был пострижен в рясофор.

Епископа Вениамина не стало 26 апреля 2020 года.

- За несколько дней до этого он был госпитализирован в Курскую областную клиническую инфекционную больницу и переведен в реанимацию. У него диагностировали двустороннюю пневмонию, вызванную коронавирусной инфекцией. Митрополит Орловский и Болховский Тихон выразил соболезнования в связи с кончиной Архипастыря, чей жизненный путь был связан с возрождением церковной жизни на Орловщине, - сообщили «КП» в Информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии.

ИСТОЧНИК KP.RU