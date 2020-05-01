1 Май 2020 2020-05-01T09:27:33+03:00

В Орловской области сирота получила квартиру после вмешательства прокуратуры Фото: Архив "КП"

Проблему с жильем решали в Ливнах

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В ливенскую межрайонную прокуратуру обратилась девушка, которая рассказала, что лишилась родителей еще в подростковом возрасте и попала в список сирот, которым положено жилье.

Однако квартиру ей так и не предоставили. В итоге спорный вопрос пришлось решать через суд. Прокурор выступил с иском об обязании администрации города Ливны обеспечить сироту благоустроенным жильем.

- Суд удовлетворил требования прокурора. Жилищные права сироты восстановлены и ей предоставлена благоустроенная квартира, - рассказали «КП» в пресс-службе Прокуратуры Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU