2020-05-01T09:27:33+03:00
Общество

В Орловской области сирота получила квартиру после вмешательства прокуратуры

Проблему с жильем решали в Ливнах
Наталья Меркулова
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В Орловской области сирота получила квартиру после вмешательства прокуратурыВ Орловской области сирота получила квартиру после вмешательства прокуратурыФото: Архив "КП"
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В ливенскую межрайонную прокуратуру обратилась девушка, которая рассказала, что лишилась родителей еще в подростковом возрасте и попала в список сирот, которым положено жилье.

Однако квартиру ей так и не предоставили. В итоге спорный вопрос пришлось решать через суд. Прокурор выступил с иском об обязании администрации города Ливны обеспечить сироту благоустроенным жильем.

- Суд удовлетворил требования прокурора. Жилищные права сироты восстановлены и ей предоставлена благоустроенная квартира, - рассказали «КП» в пресс-службе Прокуратуры Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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