В Орловской области сирота получила квартиру после вмешательства прокуратуры
В ливенскую межрайонную прокуратуру обратилась девушка, которая рассказала, что лишилась родителей еще в подростковом возрасте и попала в список сирот, которым положено жилье.
Однако квартиру ей так и не предоставили. В итоге спорный вопрос пришлось решать через суд. Прокурор выступил с иском об обязании администрации города Ливны обеспечить сироту благоустроенным жильем.
- Суд удовлетворил требования прокурора. Жилищные права сироты восстановлены и ей предоставлена благоустроенная квартира, - рассказали «КП» в пресс-службе Прокуратуры Орловской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU