Сжигание травы и мусора закончилось для орловцев 459 штрафами

1 Май 2020 2020-05-01T09:12:54+03:00

Жителям региона пришлось заплатить за игры с огнем более одного миллиона рублей

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Вчера, 30 апреля, в Орле прошло заседание областной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. Одной из главных тем обсуждения стала ситуация с весенними пожарами в регионе.

С начала теплого сезона сотрудники пожарной службы зафиксировали более 2 тысяч, связанных с поджогом сухой травы и мусора. При этом с 28 марта на территории области установлен особый противопожарный режим и людей предупреждали об административной ответственности за пал сухой растительности.

В результате на беспечных орловцев составили 459 протоколов об административных штрафов на сумму более одного миллиона рублей и 197 протоколов о предупреждении.

- Сейчас в регионе продолжается патрулирование и авиационный мониторинг природных пожаров с помощью беспилотников Главного управления МЧС России по Орловской области, - сообщили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU