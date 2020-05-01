Сжигание травы и мусора закончилось для орловцев 459 штрафами
Вчера, 30 апреля, в Орле прошло заседание областной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. Одной из главных тем обсуждения стала ситуация с весенними пожарами в регионе.
С начала теплого сезона сотрудники пожарной службы зафиксировали более 2 тысяч, связанных с поджогом сухой травы и мусора. При этом с 28 марта на территории области установлен особый противопожарный режим и людей предупреждали об административной ответственности за пал сухой растительности.
В результате на беспечных орловцев составили 459 протоколов об административных штрафов на сумму более одного миллиона рублей и 197 протоколов о предупреждении.
- Сейчас в регионе продолжается патрулирование и авиационный мониторинг природных пожаров с помощью беспилотников Главного управления МЧС России по Орловской области, - сообщили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU