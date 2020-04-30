30 Апр 2020 2020-04-30T16:49:50+03:00

В Орле полицейские раскрыли подпольный игровой клуб, замаскированный под аренду. Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

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В Заводском районе Орла полицейские раскрыли подпольный игровой клуб, замаскированный под пустующее помещение, сдающееся в аренду.

31-летний хозяин нелегального бизнеса организовал для своих гостей богатый «сервис» - каждому предлагался чай, кофе. Здесь же для игроков он подготовил зону отдыха. Попасть же в клуб было не просто – постоянные клиенты получали приглашения через смс-сообщения, а для посторонних вход всегда был закрыт.

Хитрый орловец продумал все до мелочей - на входной двери в полуподвальном помещении было помещено объявление о сдаче помещения в аренду, а территория оборудована видеокамерами.

Однако оперативникам удалось поймать нелегального бизнесмена на месте преступления с поличным. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области, сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции изъяли в его игровом клубе 14 игровых аппаратов, 8 компьютерных плат для игрового оборудования, 6 сотовых телефонов, деньги и систему видеонаблюдения.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная организация и проведение азартных игр». По данным следствия, подозреваемый осуществлял незаконную деятельность с марта по апрель 2020 года. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Расследование уголовного дела продолжается, - рассказала «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU