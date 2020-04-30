2020-04-30T16:19:53+03:00
Общество

В Орловской области 12 учреждений для пожилых работают в закрытом режиме

Обслуживающий персонал дежурит по сменному 7-дневному графику
Наталья Меркулова
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В Орловской области 12 стационарных учреждений для пожилых людей и инвалидов работают в закрытом режиме. Фото Департамента соцзащиты регионаВ Орловской области 12 стационарных учреждений для пожилых людей и инвалидов работают в закрытом режиме. Фото Департамента соцзащиты региона
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С 20 и 21 апреля в Орловской области 12 стационарных учреждений для пожилых людей и инвалидов работают в закрытом режиме. Сегодня на заседании регионального оперативного штаба об этом рассказала руководитель Департамента соцзащиты.

По данным озвученным Ириной Гаврилиной, интернаты и дома для престарелых продолжают работать. Сейчас в них живут 1 тысяча 945 человек пожилого возраста и инвалидов.

Обслуживающий персонал находится на карантине вместе со своими подопечными. Для работников организовали сменный 7-дневный график с постоянным медицинским контролем здоровья.

- Работу стационарных учреждений в закрытом режиме обеспечивает 298 человек в смену. Количество работников позволяет осуществлять своевременный и качественный уход за получателями социальных услуг, а также противоэпидемиологические мероприятия и дезинфекцию, - сообщила Ирина Гаврилина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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