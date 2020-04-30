2020-04-30T15:43:08+03:00
Коронавирус Covid-19

Орловских студентов-медиков привлекут к борьбе с коронавирусом только в крайнем случае

Пока такой острой необходимости нет
Наталья Меркулова
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Орловских студентов-медиков привлекут к борьбе с коронавирусом только в крайнем случаеОрловских студентов-медиков привлекут к борьбе с коронавирусом только в крайнем случаеФото: Архив "КП"
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Сегодня, 30 апреля, во время онлайн-брифинга с журналистами руководитель Департамента здравоохранения Иван Залогин о том, что коронавирус выявили уже у 29 медицинских работников.

Среди заболевших медперсонал Мценской ЦРБ, Болховской ЦРБ, Плешеевской ЦРБ, больницы им. Семашко и городской больницы им. Боткина. При этом не все медики заразились от контакта с пациентами. Некоторые - от своих родственников, прибывших из столицы. Все они сейчас изолированы и проходят лечения.

На данном этапе Департамент здравоохранения рассматривает возможность привлечения медиков-студентом только в крайнем случае и только на добровольной основе.

- Если возникнет необходимость в дополнительных рабочих кадрах, то студенты-добровольцы будут в обязательном порядке протестированы на коронавирус и трудоустроены по всем правилам. Кроме того, их обеспечат всеми необходимыми средствами защиты и денежными выплатами. Однако пока такой острой необходимости нет, - подчеркнул Иван Залогин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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