2020-04-30T15:19:32+03:00
Коронавирус Covid-19

Иван Залогин: на майских праздниках в Орловской области возможен всплеск заболевания COVID-19

Руководитель Департамента здравоохранения рассказал о ситуации с коронавирусом в регионе
Наталья Меркулова
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Иван Залогин: на майских праздниках в Орловской области возможен всплеск заболевания COVID-19. Фото пресс-службы губернатора регионаИван Залогин: на майских праздниках в Орловской области возможен всплеск заболевания COVID-19. Фото пресс-службы губернатора региона
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Сегодня, 30 апреля, во время онлайн-брифинга с журналистами руководитель Департамента здравоохранения рассказал, что на майских праздниках регионе возможен всплеск заболевания коронавирусом. Связано это может быть с возвращением орловцев из других регионов.

Иван Залогин призвал жителей Орловской области не устраивать совместных празднеств, пикников и личных встреч, так как угроза заражения еще не миновала. Он подтвердил, что в регионе умерли еще два пациента с COVID-19, а во Мценском районе обнаружили два крупных очага заражения - в налоговой инспекции и в одной из строительных организаций.

- В настоящее время в регионе полностью готовы к работе 164 аппарата искусственной вентиляции легких, резервный коечный фонд также подготовлен. Сейчас мы отрабатываем всю необходимую информацию о прибывающих из других регионов в Орловскую область жителях, - рассказал руководитель Департамента здравоохранения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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