2020-04-30T13:36:48+03:00
Общество

Орловский реабилитационный центр "Огонек" получил грант в 1,5 млн рублей на профориентацию подростков

В Ливнах планируют провести предпрофессиональную подготовку для 115 детей
Наталья Меркулова
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Орловский реабилитационный центр «Огонек» получил грант в 1,5 млн рублей на профориентацию подростковОрловский реабилитационный центр «Огонек» получил грант в 1,5 млн рублей на профориентацию подростков
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Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Огонек» в Ливенском районе получил грант на сумму 1,5 миллиона рублей от Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Теперь здесь приступили в воплощению в жизнь проекта «Где родился – там и сгодился!».

Официально старт проекту дан 1 апреля 2020 года. Продлится же он до 1 сентября 2021 года. За это время центр планирует провести профориентацию и предпрофессиональную подготовку для 115 подростков, состоящих на различных видах учета.

Для ребят оснастят специальным оборудованием 3 кабинета профконсультирования и 1 мобильный пункт для выезда в школы Ливенского района. Мероприятия будут проводиться совместно с центром занятости населения.

К сожалению, из-за пандемии коронавируса открытие проекта и первое заседание рабочей группы прошло в дистанционном режиме в формате видеоконференции. Специалисты организаций-участников проекта выразили большую готовность принять участие мероприятиях и помочь подросткам определиться с будущей профессией и сделать в ней первые шаги, - рассказали «КП» в Департаменте соцзащиты Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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