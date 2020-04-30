Орловские депутаты вновь подняли вопрос о рекультивации мусорного полигона

30 Апр 2020 2020-04-30T12:59:24+03:00

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Накануне депутат орловского облсовета Владимир Пукаев побывал на производственной площадке «ЭкоСити» и опроверг слухи о том, что отходы без отбора вторсырья отсюда незаконно вывозят на бывший мусорный полигон.

О положении дел ему рассказал руководитель предприятия Юрий Парахин. По его словам, никаких нелегальных въездов и выездов с территории «ЭкоСити» быть не может, так как КПП находится под наблюдением без перерывов. Кроме того, если оно не будет производить отбор полезных фракций, то это будет работа в себе в убыток.

В свою очередь Владимир Пукаев высказался о том, что прекратить возгорания на городской свалке поможет рекультивация и список мероприятий по этой работе уже составлен.

- Проведены переговоры со всеми ответственными должностными лицами и контролирующими органами для формирования межведомственной рабочей группы, — пояснил депутат.

Однако какие меры планируется провести и в какие сроки пока не уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU