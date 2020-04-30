"Паровоз" из столкнувшихся грузовиков собрался на трассе под Орлом

30 Апр 2020 2020-04-30T12:52:21+03:00

Несколько грузовых автомобилей столкнулись под Орлом Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

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В Орловской области столкнулись три фуры и грузовик. Авария произошла на трассе М2 "Крым" на дороге между Орлом и Курском.

Все произошло на 429 километре. В начале первого часа дня 28-летний водитель на "МАНе" врезался в "Мерседес", которым управлял 23-летний парень, "Мерседес" въехал в "ГАЗель", а грузовик в свою очередь протаранил полуприцеп стоящий впереди.

- В результате ДТП водитель автомобиля "ГАЗ" получил телесные повреждения, не госпитализирован, - сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU