2020-04-30T12:52:21+03:00
Происшествия

"Паровоз" из столкнувшихся грузовиков собрался на трассе под Орлом

Один человек получил травмы
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Несколько грузовых автомобилей столкнулись под ОрломНесколько грузовых автомобилей столкнулись под ОрломФото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.
Изменить размер текста:

В Орловской области столкнулись три фуры и грузовик. Авария произошла на трассе М2 "Крым" на дороге между Орлом и Курском.

Все произошло на 429 километре. В начале первого часа дня 28-летний водитель на "МАНе" врезался в "Мерседес", которым управлял 23-летний парень, "Мерседес" въехал в "ГАЗель", а грузовик в свою очередь протаранил полуприцеп стоящий впереди.

- В результате ДТП водитель автомобиля "ГАЗ" получил телесные повреждения, не госпитализирован, - сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «ДТП-2020 в Орловской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
"Паровоз" из столкнувшихся грузовиков собрался на трассе под Орлом
Сбербанк предоставляет российским регионам бесплатный доступ к модели искусственного интеллекта, предназначенной для помощи врачам в диагностике и лечении коронавируса
Коронавирус в Орловской области: география заболевания на 30 апреля
В Орле горело офисное здание на Наугорском шоссе
В Орле мужчина забыл на кассе магазина телефон и остался без дорогого гаджета
С 6 по 8 мая Орловской области будут работать дежурные группы в детских садах
«Дети войны» в Орловской области получат по 5 тысяч рублей к 9 мая
В Орловской области скончались еще два пациента с коронавирусом
Игорь Маковский: за месяц волонтеры «Россетей» помогли более 600 пожилым людям
Орловским школьникам, получившим некачественные сухпайки, заменили их на хорошие
Телефонные мошенники "обули" орловцев на крупные суммы
В Орле может появиться светофор на перекрестке Лескова и Ломоносова
Орловские школьники не будут учиться первые две недели мая
В Орловской области ввели запрет на продажу энергетиков детям и подросткам
В Орле полицейские задержали грабителя, напавшего на женщину в подъезде
В двух десятках дворов Орла уже идет ремонт
Для пострадавшего от коронавируса бизнеса в Орловской области снизят налог на имущество
В Орле транспортные полицейские поймали охранника на краже сумки
Маркетплейс СберАвто запускается Сбербанком
В Орловской области приняли закон «о самозанятых»
Орловцев приглашают на онлайн-тренировку с профессиональным инструктором
Трое орловцев отправятся под суд из-за мошенничества с продажей телефонов
Орловчанка заглянула в гости к другу и украла деньги из серванта
В последний день апреля в Орле завершится отопительный сезон