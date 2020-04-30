"Паровоз" из столкнувшихся грузовиков собрался на трассе под Орлом
В Орловской области столкнулись три фуры и грузовик. Авария произошла на трассе М2 "Крым" на дороге между Орлом и Курском.
Все произошло на 429 километре. В начале первого часа дня 28-летний водитель на "МАНе" врезался в "Мерседес", которым управлял 23-летний парень, "Мерседес" въехал в "ГАЗель", а грузовик в свою очередь протаранил полуприцеп стоящий впереди.
- В результате ДТП водитель автомобиля "ГАЗ" получил телесные повреждения, не госпитализирован, - сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU
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