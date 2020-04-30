Сбербанк предоставляет российским регионам бесплатный доступ к модели искусственного интеллекта, предназначенной для помощи врачам в диагностике и лечении коронавируса
Разработанная экспериментальная модель по компьютерной томограмме легких классифицирует пациентов на инфицированных COVID-19 и неинфицированных, с высокой точностью определяет по КТ изменения, вызванные коронавирусом
Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления ПАО Сбербана:
«Модель создана лучшими радиологами и специалистами по искусственному интеллекту на основе больших массивов данных. Ее внедрение может значительно повысить охват населения диагностикой на коронавирус и точность этой диагностики. Это существенно снизит текущую нагрузку на медицинских работников, а главное — позволит быстрее ставить правильные диагнозы и спасти жизни многих людей. Наши разработки – это еще один инструмент в уверенных руках врача, позволяющий работать оперативнее и качественнее».
Для технической и методологической поддержки внедрения решения в регионах Сбербанк выделяет специальную команду. Кроме того, вместе с самой моделью заказчикам передается образовательный курс для максимально подробного ознакомления с функциональными характеристиками решения и упрощения его установки.
ИСТОЧНИК KP.RU