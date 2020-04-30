2020-04-30T12:18:04+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Орловской области: география заболевания на 30 апреля

Рассказываем, в каких районах региона есть случаи заражения, и сколько всего заболевших в каждом из муниципальных образований
Ольга СУПОНЕВА
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На 30 апреля 2020 года в Орловской области подтверждено 525 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Рассказываем, в каких районах региона зафиксированы случаи инфицирования.

Больше всего зараженных за время мониторинга выявлено в самом Орле - 164 человека. Мценск и Мценский район - 104 зараженных, Болховский - 43, Орловский - 41.

Далее такая ситуация. В Урицком районе - 30 случаев, Свердловский - 19, Новосильский - 18, Залегощенский - 16, Покровский - 15, Новодеревеньковский - 11, Ливны и Ливенский район - 10, Знаменский, Верховский - 8, Малоархангельский - 6, Троснянский и Глазуновский - по 5, Шаблыкинский - 4, Кромской - 3, Должанский - 2, Сосковский, Колпнянский, Корсаковский - по 1.

У соседей Орловщины дела обстоят следующим образом.

В Тульской области всего 965 зараженных, в Липецкой 415, Курской 726, Брянской 901, в Калужской 885.

Информация оперативного штаба

Информация оперативного штаба

ИСТОЧНИК KP.RU

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