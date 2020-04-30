30 Апр 2020 2020-04-30T12:12:50+03:00

В Орле горело офисное здание на Наугорском шоссе. Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

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Сегодня ночь в Орле загорелось офисное здание на Наугорском шоссе, 176. Пострадавших нет, но два этажа сильно пострадали от гари.

Инцидент произошел в районе двух часов ночи.

- В результате пожара на первом этаже выгорело помещение на площади 20 квадратных метров. Также закопчен зал по всей площади – 30 квадратных метров, оплавились оконные рамы. Второй этаж также полностью закопчен, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Сейчас специалисты выясняют причину произошедшего и устанавливают размер нанесенного пожаром ущерба.

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ИСТОЧНИК KP.RU