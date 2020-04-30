2020-04-30T11:54:46+03:00
Общество

В Орле мужчина забыл на кассе магазина телефон и остался без дорогого гаджета

Камеры видеонаблюдения засекли, как следующая покупательница спрятала забытую вещь в свою сумку
Наталья Меркулова
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В Орле мужчина забыл на кассе магазина телефон и остался без дорогого гаджетаВ Орле мужчина забыл на кассе магазина телефон и остался без дорогого гаджетаФото: Архив "КП"
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В Орле мужчина забыл на кассе магазина телефон, а когда вернулся, его уже не было на месте. Вскоре камеры видеонаблюдения засекли, как следующая покупательница спрятала забытый гаджет в свою сумку.

Инцидент произошел в одной из торговых точек в Желенодорожном районе. Мужчина сразу обратился в полицию и к делу подключились сотрудники уголовного розыска.

Они и заметили на записи видеокамеры даму, которая расплачивалась на кассе за свои покупки, заметила лежащий телефон и тут же забрала его с собой. Вскоре оперативники нагрянули к женщине домой.

- Она сначала отрицала свою причастность к хищению, но затем призналась, что действительно забрала телефон. Сначала женщина хранила его дома, а затем спрятала в гараже. Телефон она планировала продать, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Полицейские уже изъяли похищенный телефон. В отношении орловчанки возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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