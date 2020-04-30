30 Апр 2020 2020-04-30T11:37:30+03:00

С 6 по 8 мая Орловской области будут работать дежурные группы в детских садах Фото: Архив "КП"

Родители, которые работают в период пандемии, смогут оставить малышей под присмотром

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29 апреля на заседании регионального оперативного штаба губернатор Орловской области принял решение о продлении работы дежурных групп в детских садах. С 6 по 8 апреля, родители, которые работают в период самоизоляции, смогут оставить своих малышей под присмотром воспитателей.

По данным Департамента образования, по состоянию на 29 апреля в регионе работают 65 дежурных групп в 41 детском саду с общим охватом 494 ребенка (кроме того, 2 дежурные группы у индивидуального предпринимателя посещают 12 детей).

На время майских выходных дежурные группы организуют в городе Орел, Мценск, Ливны, Болховском, Дмитровском, Должанском, Знаменском, Краснозоренском, Ливенском, Мценском и Орловском районах.

- Посещать дежурные группы могут дети по запросам родителей, которые работают в организациях, на которых попали в список постоянно действующих, стратегических и системообразующих, - сообщили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

Горячая линия по вопросам организации работы дежурных групп в детских садах 8 (4862) 598 290.

ИСТОЧНИК KP.RU