С 6 по 8 мая Орловской области будут работать дежурные группы в детских садах
29 апреля на заседании регионального оперативного штаба губернатор Орловской области принял решение о продлении работы дежурных групп в детских садах. С 6 по 8 апреля, родители, которые работают в период самоизоляции, смогут оставить своих малышей под присмотром воспитателей.
По данным Департамента образования, по состоянию на 29 апреля в регионе работают 65 дежурных групп в 41 детском саду с общим охватом 494 ребенка (кроме того, 2 дежурные группы у индивидуального предпринимателя посещают 12 детей).
На время майских выходных дежурные группы организуют в городе Орел, Мценск, Ливны, Болховском, Дмитровском, Должанском, Знаменском, Краснозоренском, Ливенском, Мценском и Орловском районах.
- Посещать дежурные группы могут дети по запросам родителей, которые работают в организациях, на которых попали в список постоянно действующих, стратегических и системообразующих, - сообщили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.
Горячая линия по вопросам организации работы дежурных групп в детских садах 8 (4862) 598 290.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Орловской области»