«Дети войны» в Орловской области получат по 5 тысяч рублей к 9 мая

30 Апр 2020 2020-04-30T11:16:13+03:00

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В среду, 29 апреля, во время ежедневного прямого эфира губернатор Орловской области Андрей Клычков рассказал, кто получит юбилейные выплаты ко Дню Победы.

До 15 мая включительно единоразовые выплаты в размере пять тысяч рублей из регионального бюджета начислят «Детям войны», но только тем, которые не получают других льгот и видов поддержки.

- Юбилейные выплаты в этом году в 10 раз больше размера прошлых лет. Правительство области изыскало возможности сокращения ряда расходов бюджета, чтобы направить средства на их финансирование. Кроме того, президентские денежные средства, которые должны получить ветераны, вдовы, труженики тыла и узники концлагерей, уже поступили, - рассказал Андрей Клычков.

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ИСТОЧНИК KP.RU