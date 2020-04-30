В Орловской области скончались еще два пациента с коронавирусом

30 Апр 2020 2020-04-30T10:53:44+03:00

За весь период мониторинга в регионе зафиксировано 5 летальных случаев

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В Орловской области скончались еще два пациента с коронавирусной инфекцией. Таким образом число летальных случаев в регионе за весь период мониторинга достигло пяти.

Данные на 30 апреля 2020 озвучил федеральный оперативный штаб. Согласно информации, в Орловской области выявлено еще 27 заболевших. Общее число инфицированных перевалило за полтысячи и составляет на сегодняшний день 525 человек.

Всего в стране за сутки 101 пациент, зараженные COVID-19, ушел из жизни. Выздоровело 1133 человека. На Орловщине победили болезнь в общей сложности 75 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU