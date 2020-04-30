Орловским школьникам, получившим некачественные сухпайки, заменили их на хорошие

30 Апр 2020 2020-04-30T10:09:48+03:00

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В Орловской области более 60 тысяч школьников получили продуктовые наборы вместо школьных обедов. Учащимся раздали сухие пайки на время, пока обучение проходит в дистанционном формате.

О том, как происходит выдача продуктов, рассказала глава регионального департамента образования Татьяна Крымова на заседании оперштаба 29 апреля. Продуктовые наборы учащимся начали выдавать с 17 апреля. Положены они ребятам из начальных классов, учащимся ссузов, детям из многодетных семей, семей, оказавшихся в трудной ситуации, ребятам с ограниченными возможностями здоровья, детям, находящимся под опекой.

Не обошлось при выдаче продуктовых наборов без казусов. Так, в Ливенском районе в пайки попало просроченное сливочное масло, а в Мценском - сгущенка с плесенью. Семьям, получившим такие продукты, их заменили на хорошие. Департамент образования выясняет, как такая ситуация сложилась.

- Всего запланировано к выдаче 63195 продуктовых наборов учащимся школ и средних профессиональных учебных организаций. На сегодня выдано 46977 наборов. Оставшиеся 14418 наборов семьи учащихся получат до конца апреля, - сообщила Татьяна Крымова.

ИСТОЧНИК KP.RU