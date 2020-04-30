2020-04-30T09:38:07+03:00
Происшествия

Телефонные мошенники "обули" орловцев на крупные суммы

Жители региона поверили, что их карты будут заблокированы, и практически сами отдали деньги аферистам
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Ольга СУПОНЕВАФото: Ольга СУПОНЕВАФото: Архив "КП"
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Еще двое жителей Орловской области стали жертвами телефонных мошенников, представляющимися сотрудниками банка. Орловцы испугались, что их карты заблокируют, и буквально сами отдали деньги аферистам.

В первом случае жертвой стала 63-летняя жительница Мценского района. Мошенники действовали по стандартной схеме: рассказали о подозрительных операциях, порекомендовали перевести средства на другой счет. Испугавшись за сбережения, пожилая женщина так и поступила. И в итоге лишилась почти 50 тысяч рублей. В другом случае на удочку аферистов попался житель Орла. Он и вовсе лишился 200 тысяч рублей.

Возбуждены уголовные дела по статье "Мошенничество".

- Полицейские призывают жителей региона быть осторожнее при общении с незнакомыми людьми. Не следуйте рекомендациям, которые дают вам по телефону, не принимайте поспешных решений, особенно связанных с деньгами. Обязательно перепроверяйте сообщаемые вам сведения, позвонив в свой банк по номеру телефона, указанному на карте, - напоминают жителям региона в УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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