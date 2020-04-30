В Орле может появиться светофор на перекрестке Лескова и Ломоносова
В Орле может появиться светофор на перекрестке Лескова и Ломоносова. Общественники обратились к городским властям с просьбой обезопасить это пересечение дорог.
Указанный Т-образный перекресток не раз становился местом аварий, в том числе с участием пешеходов. Активисты регионального штаба ОНФ обратились в администрацию города с просьбой установки регулировщика и оборудования перехода.
- При повороте налево и направо с улицы Ломоносова установлен знак «Уступи дорогу». В отдельных случаях водители допускают неосторожность при выезде на главную дорогу, из-за чего возникают аварийные ситуации. Кроме того, дорожная обстановка усугубляется отсутствием пешеходного перехода, - объясняют необходимость оборудования перекрестка в региональном штабе ОНФ.
Общественники уверены - светофор поможет снизить аварийность.
ИСТОЧНИК KP.RU
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