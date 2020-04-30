2020-04-30T09:12:37+03:00
Общество

В Орле может появиться светофор на перекрестке Лескова и Ломоносова

Общественники обратились к городским властям с просьбой обезопасить это пересечение дорог
Ольга СУПОНЕВА
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Общественники уверены: светофор поможет снизить аварийностьОбщественники уверены: светофор поможет снизить аварийность
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В Орле может появиться светофор на перекрестке Лескова и Ломоносова. Общественники обратились к городским властям с просьбой обезопасить это пересечение дорог.

Указанный Т-образный перекресток не раз становился местом аварий, в том числе с участием пешеходов. Активисты регионального штаба ОНФ обратились в администрацию города с просьбой установки регулировщика и оборудования перехода.

- При повороте налево и направо с улицы Ломоносова установлен знак «Уступи дорогу». В отдельных случаях водители допускают неосторожность при выезде на главную дорогу, из-за чего возникают аварийные ситуации. Кроме того, дорожная обстановка усугубляется отсутствием пешеходного перехода, - объясняют необходимость оборудования перекрестка в региональном штабе ОНФ.

Общественники уверены - светофор поможет снизить аварийность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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