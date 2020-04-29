Орловские школьники не будут учиться первые две недели мая
Оперштаб принял решение приостановить дистанционное обучение до 11 числа
Орловские школьники будут отдыхать до 11 мая включительноФото: Ольга СУПОНЕВА
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В Орловской области школьники будут отдыхать почти две первые недели мая. Оперштаб принял решение об этом на сегодняшнем заседании.
Информацию озвучил губернатор региона Андрей Клычков во время сегодняшнего, 29 апреля, прямого эфиа в социальных сетях.
Глава региона рассказал, что дистанционное обучение будет отменено включительно до 11 мая. Власти посчитали, что школьники спокойно проведут время с родителями, а учителя подготовятся к дальнейшему рабочему процессу.
ИСТОЧНИК KP.RU
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