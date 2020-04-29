В Орловской области ввели запрет на продажу энергетиков детям и подросткам

29 Апр 2020 2020-04-29T17:13:18+03:00

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В Орловской области дети и подростки теперь не смогут купить энергетические напитки. Законопроект, который в течение нескольких месяцев рассматривал облсовет, сегодня на сессии депутаты поддержали.

Суть закона в том, чтобы несовершеннолетние не приобретали энергетические напитки, ведь на организм подростков они явно не оказывают благотворительного влияния и могут быть опасны.

- Молодые люди без каких-либо ограничений приобретают эти напитки и потребляют их в таком количестве, которое наносит вред их здоровью. К тому же, их регулярное употребление формирует у молодых людей зависимость, способно вызвать обострение нервных и психических заболеваний. Для сохранения здоровья нашего подрастающего поколения мы и вводим данный запрет, - прокомментировал спикер областного Совета Леонид Музалевский.

За нарушение предусмотрена административная ответственность: штраф. От 3 до 5 тысяч рублей придется заплатить гражданину, от 5 до 8 должностным лицам, от 15 до 30 - юридическим.

ИСТОЧНИК KP.RU