29 Апр 2020 2020-04-29T16:34:50+03:00

В Орле полицейские задержали грабителя, напавшего на женщину в подъезде Фото: Архив "КП"

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В Орле полицейские грабителя, напавшего на женщину в подъезде жилого дома. Инцидент произошел в Северном районе города.

Женщина возвращалась домой в районе 19 часов вечера. Стоило ей открыть входную дверь в подъезд, как незнакомец втолкнул ее внутрь и забрал у нее все наличные деньги и телефон.

Вскоре грабителя задержали сотрудники отдела уголовного розыска. Им оказался ранее судимый 39-летний местный житель. Он признался, что заметил женщину в магазине и проследовал за ней.

- В настоящее время полицейские устанавливают местонахождение похищенного телефона. Орловец находится под арестом, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU