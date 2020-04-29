В Орле полицейские задержали грабителя, напавшего на женщину в подъезде
В Орле полицейские грабителя, напавшего на женщину в подъезде жилого дома. Инцидент произошел в Северном районе города.
Женщина возвращалась домой в районе 19 часов вечера. Стоило ей открыть входную дверь в подъезд, как незнакомец втолкнул ее внутрь и забрал у нее все наличные деньги и телефон.
Вскоре грабителя задержали сотрудники отдела уголовного розыска. Им оказался ранее судимый 39-летний местный житель. Он признался, что заметил женщину в магазине и проследовал за ней.
- В настоящее время полицейские устанавливают местонахождение похищенного телефона. Орловец находится под арестом, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU