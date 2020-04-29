2020-04-29T16:34:50+03:00
Происшествия

В Орле полицейские задержали грабителя, напавшего на женщину в подъезде

Добычей мужчины стали 900 рублей и мобильный телефон
Наталья Меркулова
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В Орле полицейские задержали грабителя, напавшего на женщину в подъездеВ Орле полицейские задержали грабителя, напавшего на женщину в подъездеФото: Архив "КП"
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В Орле полицейские грабителя, напавшего на женщину в подъезде жилого дома. Инцидент произошел в Северном районе города.

Женщина возвращалась домой в районе 19 часов вечера. Стоило ей открыть входную дверь в подъезд, как незнакомец втолкнул ее внутрь и забрал у нее все наличные деньги и телефон.

Вскоре грабителя задержали сотрудники отдела уголовного розыска. Им оказался ранее судимый 39-летний местный житель. Он признался, что заметил женщину в магазине и проследовал за ней.

- В настоящее время полицейские устанавливают местонахождение похищенного телефона. Орловец находится под арестом, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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