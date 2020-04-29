В двух десятках дворов Орла уже идет ремонт

29 Апр 2020 2020-04-29T16:06:35+03:00

В список территорий, которые в этом году благоустроят, добавилась ещё одна

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В Орле сезонный ремонт начался уже в двух десятках дворов. К списку территорий, которые облагородят в этом году, добавилась ещё одна.

Речь идёт о дворе домв N52 по улице Горького. Удалось сэкономить деньги при торгах, поэтому решено было включить в перечень ещё один двор. Как пояснили в пресс-службе администрации Орла, такое решение приняла общественная комиссия.

Таким образом в областном центре в этом сезоне рабочие должны будут привести в порядок 67 дворовых территорий - 65 из основного списка, 2 дополнительно. Вместе с прдрядными организациями сопутствующие работы выполняют и управляющие компании.

Ремонт идёт в рамках программы "Формирование современной городской среды".

ИСТОЧНИК KP.RU