В двух десятках дворов Орла уже идет ремонт
В Орле сезонный ремонт начался уже в двух десятках дворов. К списку территорий, которые облагородят в этом году, добавилась ещё одна.
Речь идёт о дворе домв N52 по улице Горького. Удалось сэкономить деньги при торгах, поэтому решено было включить в перечень ещё один двор. Как пояснили в пресс-службе администрации Орла, такое решение приняла общественная комиссия.
Таким образом в областном центре в этом сезоне рабочие должны будут привести в порядок 67 дворовых территорий - 65 из основного списка, 2 дополнительно. Вместе с прдрядными организациями сопутствующие работы выполняют и управляющие компании.
Ремонт идёт в рамках программы "Формирование современной городской среды".
ИСТОЧНИК KP.RU
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