Для пострадавшего от коронавируса бизнеса в Орловской области снизят налог на имущество

29 Апр 2020 2020-04-29T16:04:30+03:00

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Сегодня, 29 апреля, депутаты обсовета внесли изменения в региональный закон «О налоге на имущество организаций». В новой редакции закон предусматривает снижение налоговой ставки для предпринимателей и арендодателей в 2020 году.

Изменения коснутся организаций, чей бизнес понес убытки в период ограничительных мер борьбы с коронавирусом и попал в перечень наиболее пострадавших отраслей экономики (Постановление Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 года № 434).

В итоге ставка налога на имущество составит 1,6 процента от среднегодовой стоимости имущества.

- Для арендодателей, которые занимаются розничной и оптовой торговлей, ремонтом машин, операциями с недвижимостью сумма налога уменьшится на сумму совокупного снижения арендных платежей для своих арендаторов, но не более чем на 15 процентов от начисленной суммы налога за 2020 год. Такая сниженная ставка действует, если договор аренды заключен до 19 марта этого года, а допсоглашение после 19 марта, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU