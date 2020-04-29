29 Апр 2020 2020-04-29T14:55:31+03:00

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В Орле транспортные полицейские поймали охранника на краже сумки. 38-летний мужчина решил поживиться чужим добром в поезде "Москва-Белгород.

К орловским полицейским обратились коллеги из Курска: на станции соседнего города один пассажиров поезда заявил о краже принадлежащкй ему сумки. Предположительно, вор сошел с поезда в Орле. При проверке так оно и оказалось. Полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения, на них было отчётливо видно как выходит из вагона мужчина, осматривает сумку, выбрасывает ненужные ему предметы и идёт в здание вокзала. Его удалось задержать.

- Подозреваемым оказался случайный попутчик заявителя - 38-летний охранник частного охранного предприятия, житель Орловской области. Как выяснилось злоумышленник вошел в доверие к потерпевшему и воспользовавшись тем, что мужчина ненадолго отлучился, взял и присвоил себе дорожную сумку с личными вещами. Похищенное изъято, - рассказали корреспонденту "КП-Орел" в штабе ЛО МВД России на станции Орел.

На орловца завели уголовное дело по статье "Кража".

ИСТОЧНИК KP.RU