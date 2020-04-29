В Орловской области приняли закон «о самозанятых»

29 Апр 2020 2020-04-29T14:17:18+03:00

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Сегодня, 29 апреля, депутаты облсовета сразу в двух чтениях приняли закон «о самозанятых». Теперь тех, кто захочет зарегистрироваться в качестве самозанятого, ждет снижение налоговой нагрузки.

Специальный налоговый режим подразумевает собой ставки налогообложения в 4% при расчете с физического лица и 6 % с индивидуального предпринимателя или организации. Причем ИП, которые зарегистрируются в качестве самозанятых, не будут платить фиксированные страховые взносы.

Также самозанятые имеют право на уменьшение налога на сумму налогового вычета в размере не более 10 тысяч рублей.

- Закон распространяется на физических лиц и индивидуальных предпринимателей, получающих доходы от своей деятельности, при этом не имеют работодателя и не привлекают наемных работников, - пояснила Елена Сапожникова, руководитель регионального Департамента финансов.

Ограничения по самозанятости касаются реализации подакцизных товаров и товаров, подлежащих обязательной маркировке; добыча и реализация полезных ископаемых. Кроме того, самозанятыми не смогут спать ИП, доходы которых превышающих в текущем календарном году 2,4 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU