Орловцев приглашают на онлайн-тренировку с профессиональным инструктором
Орловцев приглашают стать участниками спортивной интернет-акции «Делай как мы, делай с нами, делай лучше нас!» Каждый желающий может принять участие в онлайн-тренировке с профессиональным инструктором, а потом рассказать о своих спортивных успехах.
Мастер-класс с инструктором-методистом Городского спортивно-оздоровительного центра доступно официальном сайте администрации города Орла в разделе «Спорт». Он предлагает простой комплекс упражнений, которые подойдет и малышам, и представителям старшего поколения.
Кроме того, активные орловцы может показать собственный мастер-класс по зарядке. Для этого нужно записать видеоролик (не более 10 минут) и прислать на электронную почту fks57adm@yandex.ru.
- Креативность и творческий подход приветствуются! Лучшие видеоролики будут размещены на официальном сайте администрации и в соцсетях, - рассказали «КП» в пресс-службе администрации Орла.
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ИСТОЧНИК KP.RU