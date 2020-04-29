Орловцев приглашают на онлайн-тренировку с профессиональным инструктором

29 Апр 2020 2020-04-29T13:40:17+03:00

Каждый желающий может снять собственный видеоролик и рассказать о своих спортивных успехах

Изменить размер текста: A A

Орловцев приглашают стать участниками спортивной интернет-акции «Делай как мы, делай с нами, делай лучше нас!» Каждый желающий может принять участие в онлайн-тренировке с профессиональным инструктором, а потом рассказать о своих спортивных успехах.

Мастер-класс с инструктором-методистом Городского спортивно-оздоровительного центра доступно официальном сайте администрации города Орла в разделе «Спорт». Он предлагает простой комплекс упражнений, которые подойдет и малышам, и представителям старшего поколения.

Кроме того, активные орловцы может показать собственный мастер-класс по зарядке. Для этого нужно записать видеоролик (не более 10 минут) и прислать на электронную почту fks57adm@yandex.ru.

- Креативность и творческий подход приветствуются! Лучшие видеоролики будут размещены на официальном сайте администрации и в соцсетях, - рассказали «КП» в пресс-службе администрации Орла.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU