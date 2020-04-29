Трое орловцев отправятся под суд из-за мошенничества с продажей телефонов
Трое орловцев отправятся под суд из-за мошенничества с продажей телефонов. Прокуратура Орловской области уже утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении организованной преступной группы.
Из материалов следствия известно, что орловцы публиковали на различных сайтах в интернете объявления о продаже брендовых телефонов. Покупатели находились в разных регионах.
После отплаты людям вместо долгожданных телефонов приходили посылки со старыми сломанными гаджетами, запчастями, ненужным хламом или вообще ничего. В итоге мошенники обманули покупателей на сумму свыше 1,5 млн рублей.
- Однако деньги по части так называемых сделок, обвиняемые все же не получили по не зависящим от них обстоятельствам. В настоящее время уголовное дело направлено в Заводской районный суд города Орла для рассмотрения по существу, - рассказали «КП» в пресс-службе Прокуратуры Орловской области.
Вы стали свидетелем достойного внимания события?
Сообщите об этом нашим журналистам!
по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru
по телефону: (4862) 43-39-39
или напишите "Вконтакте"
ИСТОЧНИК KP.RU