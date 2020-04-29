29 Апр 2020 2020-04-29T13:15:27+03:00

Лже-продавцы обещали покупателям по всей стране брендовые гаджеты, а вместо них присылали запчасти и разные ненужные вещи

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Трое орловцев отправятся под суд из-за мошенничества с продажей телефонов. Прокуратура Орловской области уже утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении организованной преступной группы.

Из материалов следствия известно, что орловцы публиковали на различных сайтах в интернете объявления о продаже брендовых телефонов. Покупатели находились в разных регионах.

После отплаты людям вместо долгожданных телефонов приходили посылки со старыми сломанными гаджетами, запчастями, ненужным хламом или вообще ничего. В итоге мошенники обманули покупателей на сумму свыше 1,5 млн рублей.

- Однако деньги по части так называемых сделок, обвиняемые все же не получили по не зависящим от них обстоятельствам. В настоящее время уголовное дело направлено в Заводской районный суд города Орла для рассмотрения по существу, - рассказали «КП» в пресс-службе Прокуратуры Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU