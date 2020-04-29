Орловчанка заглянула в гости к другу и украла деньги из серванта
Житель Ливен остался без спрятанных в «заначке» пяти тысяч рублей, после визита подруги. 56-летняя дама воспользовалась случаем, и пока хозяин дома отвлекся, обчистила его сервант.
Инцидент произошел во время очередного застолья и распития алкоголя.
Заметив пропажу, мужчина обратился в полицию, где возбудили уголовное дело по статье «Кража». Выяснением всех обстоятельств произошедшего занялись сотрудники отдела уголовного розыска. Вскоре они и выяснили, к делу причастна та самая ранее судимая жительница Ливен.
- Женщина не стала отрицать свою причастность к преступлению. Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ведется следствие, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU