29 Апр 2020 2020-04-29T12:28:58+03:00

Орловчанка заглянула в гости к другу и украла деньги из серванта Фото: Архив "КП"

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Житель Ливен остался без спрятанных в «заначке» пяти тысяч рублей, после визита подруги. 56-летняя дама воспользовалась случаем, и пока хозяин дома отвлекся, обчистила его сервант.

Инцидент произошел во время очередного застолья и распития алкоголя.

Заметив пропажу, мужчина обратился в полицию, где возбудили уголовное дело по статье «Кража». Выяснением всех обстоятельств произошедшего занялись сотрудники отдела уголовного розыска. Вскоре они и выяснили, к делу причастна та самая ранее судимая жительница Ливен.

- Женщина не стала отрицать свою причастность к преступлению. Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ведется следствие, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU