В последний день апреля в Орле завершится отопительный сезон
В Орле подходит к концу отопительный сезон. Указ о его завершении 30 апреля подписал сегодня глава администрации Александр Муромский.
Решение об окончании сезона теплых радиаторов принимается когда несколько дней подряд среднесуточная температура не опускается ниже +8 градусов.
- Полное отключение многоквартирных домов от теплоносителя может занять несколько дней, поскольку Орловская ТЭЦ снабжает теплом более 60% зданий, - рассказали в пресс-службе администрации Орла.
Если же в доме своя котельная, решение об окончании отопительного сезона принимают управляющая компания и собственники квартир.
ИСТОЧНИК KP.RU
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