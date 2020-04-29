2020-04-29T12:17:16+03:00
Недвижимость

В последний день апреля в Орле завершится отопительный сезон

В домах со своей котельной решение о его окончании примут управляющие компании вместе с собственниками
Ольга СУПОНЕВА
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Отопительный сезон в Орле завершится 30 апреляОтопительный сезон в Орле завершится 30 апреляФото: Ольга СУПОНЕВА
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В Орле подходит к концу отопительный сезон. Указ о его завершении 30 апреля подписал сегодня глава администрации Александр Муромский.

Решение об окончании сезона теплых радиаторов принимается когда несколько дней подряд среднесуточная температура не опускается ниже +8 градусов.

- Полное отключение многоквартирных домов от теплоносителя может занять несколько дней, поскольку Орловская ТЭЦ снабжает теплом более 60% зданий, - рассказали в пресс-службе администрации Орла.

Если же в доме своя котельная, решение об окончании отопительного сезона принимают управляющая компания и собственники квартир.

ИСТОЧНИК KP.RU

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