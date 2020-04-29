Коронавирус в Орловской области: география заболевания на 29 апреля

29 Апр 2020 2020-04-29T12:07:44+03:00

Первый случай заражения выявлен в Сосковском районе, "чистых" районов остается все меньше

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В Орловской области на 29 апреля 2020 года подтверждено уже 498 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это данные за весь период мониторинга, более полусотни человек уже выздоровели, однако общую динамику позитивной не назовешь. Рассказываем, в каких районах на сегодняшний день выявлены заразившиеся и сколько таких.

Больше всего случаев инфицирования COVID-19 подтверждено в самом Орле: 152 человека. Мценск и Мценский район - 96 человек, Орловский район - 41 человек, Болховский - 40.

Информация оперштаба

В других муниципальных образованиях ситуация обстоит следующим образом. Урицкий район - 28 заболевших, Свердловский - 19, Новосильский - 18, Залегощенский - 16, Покровский - 15, Новодеревеньковский и Хотынецкий - по 10, Ливны и Ливенский район - 10, Верховский и Знаменский - по 10,Знаменский - 8, Малоархангельский - 6, Троснянский и Глазуновский - по 5, Шаблыкинский - 4, Комской и Должанский - по 2, Колпнянский, Сосковский и Корсаковский - по одному зараженному.

Как рассказал губернатор Андрей Клычков, около 80 % новых инфицированных заразились в своих же семьях. Уже есть один случай заражения на работе.

Что касается расположенных рядом областей, то у соседей Орловщины дела обстоят следующим образом. В Тульской области выявлено за сутки 90 заболевши (всего 873), В Липецкой 28 (всего 384), в Курской 68 (всего 658), в Брянской 115 (всего 783), Калужской 66 (всего 772).

ИСТОЧНИК KP.RU