2020-04-29T11:47:46+03:00
Общество

Сгущенка с плесенью: орловские следователи начали проверку ситуации с сухпайками во Мценске

Следком и прокуратура вновь заинтересовалось состоянием школьного питания во время пандемии
Наталья Меркулова
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Сгущенка с плесенью: орловские следователи начали проверку ситуации с сухпайками во МценскеСгущенка с плесенью: орловские следователи начали проверку ситуации с сухпайками во МценскеФото: СОЦСЕТИ
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Орловские следователи организовали доследственную проверку, после появления в СМИ информации о просрочке в школьных сухпайках. Следственному комитету предстоит выяснить, как среди продуктов для детей оказалась сгущенка с плесенью.

Фотографию с таким «подарком» анонимно разместили родители учеников школы № 4 города Мценска в одном из пабликов в соцсетях.

- Следствием будет дана правовая оценка бездействию должностных лиц, в чью компетенцию входят вопросы обеспечения питанием школьников во время дистанционного обучения. В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, по результатам их результатам будет принято процессуальное решение, - сообщила «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК России по Орловской области.

Напомним, это уже не первый случай, когда в школьных сухпайках родители находят просрочку. Сейчас прокуратура и следователи проверяют ситуацию в Ливнах. Здесь школьники получили просроченное масло.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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