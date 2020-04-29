29 Апр 2020 2020-04-29T11:47:46+03:00

Сгущенка с плесенью: орловские следователи начали проверку ситуации с сухпайками во Мценске Фото: СОЦСЕТИ

Следком и прокуратура вновь заинтересовалось состоянием школьного питания во время пандемии

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Орловские следователи организовали доследственную проверку, после появления в СМИ информации о просрочке в школьных сухпайках. Следственному комитету предстоит выяснить, как среди продуктов для детей оказалась сгущенка с плесенью.

Фотографию с таким «подарком» анонимно разместили родители учеников школы № 4 города Мценска в одном из пабликов в соцсетях.

- Следствием будет дана правовая оценка бездействию должностных лиц, в чью компетенцию входят вопросы обеспечения питанием школьников во время дистанционного обучения. В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, по результатам их результатам будет принято процессуальное решение, - сообщила «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК России по Орловской области.

Напомним, это уже не первый случай, когда в школьных сухпайках родители находят просрочку. Сейчас прокуратура и следователи проверяют ситуацию в Ливнах. Здесь школьники получили просроченное масло.

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ИСТОЧНИК KP.RU