В Орле пьяный водитель на "Мазде" протаранил припаркованные авто и улетел в клумбу
Во вторник вечером, 28 апреля, в Орле случилось ДТП с участием нескольких автомобилей. Спровоцировал его пьяный водитель.
Все произошло на улице Алроса, предварительную информацию об аварии рассказали в полиции. Примерно в половине восьмого, 27-летний мужчина за рулем "Мазды" врезался в стоящий внедорожник "Лифан", тот врезался в стоящий впереди "ВАЗ", а "ВАЗ" в свою очередь протаранил еще одну отечественную легковушку. Сам виновник ДТП вылетел на своей иномарке в клумбу, снеся при этом металлическое ограждения.
Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской областиФото: с сайта УГИБДД УМВД России по Орловской области.
- По результатам медицинского освидетельствования у водителя автомобиля "Мазда" установлено состояние опьянения, - сообщили "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
В состоянии алкогольного или наркотического опьянения был водитель - не уточняется.
ИСТОЧНИК KP.RU
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