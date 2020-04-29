2020-04-29T11:15:11+03:00
Общество

За 20 дней число безработных в Орловской области увеличилось на 2538 человек

Центры занятости населения продолжают принимать заявления о постановке на учет в дистанционном режиме
Наталья Меркулова
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Центры занятости населения продолжают принимать заявления о постановке на учет в дистанционном режимеЦентры занятости населения продолжают принимать заявления о постановке на учет в дистанционном режимеФото: Наталья Меркулова
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По данным комиссии по обеспечению устойчивого экономического развития Орловской области, на 29 апреля 2020 года в регионе официальный статус безработного имеют 5546 человек. Причем 2538 из них встали на учет по безработице за последние 20 дней.

С 9 апреля Центры занятости населения ведут прием заявлений о постановке на учет в дистанционном режиме. Жители области могут подать такое заявление через Общероссийскую базу вакансий «Работа в России» или Единый портал государственных и муниципальных услуг.

- За получением статуса «безработный» с использованием портала «Работа в России» с 9 по 23 апреля 2020 года обратились 4268 жителей региона. Прирост за сутки составил 210 заявлений, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

Напомним, людям, зарегистрированным в службе занятости и имеющим статус «безработного», полагается пособие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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