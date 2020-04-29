2020-04-29T10:47:25+03:00
75 лет Великой Победы

В Орле отреставрировали мемориал в память о 38 жителях улицы Ляшко, не вернувшихся с войны

Дочь одного из павших воинов помогла собрать фотографии всех 38 героев
Наталья Меркулова
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В Орле отреставрировали мемориальный комплекс "Вечная память жителям 91-го квартала". Фото: пресс-служба администрации городаВ Орле отреставрировали мемориальный комплекс "Вечная память жителям 91-го квартала". Фото: пресс-служба администрации города
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Накануне Дня Победы в Железнодорожном районе областного центра отреставрировали и благоустроили мемориальный комплекс «Вечная память жителям 91-го квартала города Орла, погибшим в годы Великой Отечественной войны».

Мемориал, состоящий из стелы и доски памяти, появился на улице Ляшко (в то время улица Бригадная) еще в середине 1950-х годов. Место было выбрано не случайно – именно отсюда, когда началась война, отправились на фронт 38 молодых и сильных мужчин. Вернуться домой им было не суждено.

В их память и создали это памятное место. Фотографии для доски памяти собирала Любовь Сущенко, дочь погибшего в феврале 1944 года рядового Николая Васильевича Круглова.

Когда отец уходил на войну, девочке было всего три года и помнит она его очень смутно, зато на всю жизнь запомнила крик мамы, когда та получила «похоронку». Такой же отчаянный крик и слезы были во всех 38 семьях.

Теперь обновленный сквер и мемориал вновь напоминают о событиях и героях тех далеких времен.

- Силами общественников, добровольцев и коллективов ряда предприятий была восстановлена надпись на стеле, отреставрированы фотографии, побелены бордюры, опилены деревья и налажено освещение. В сквере появились новые кустарники и деревья. Вскоре здесь планируется установить лавочку и урну, - рассказали «КП» в пресс-службе администрации Орла.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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