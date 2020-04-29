29 Апр 2020 2020-04-29T10:47:27+03:00

По 5 тысяч рублей в Орловской области выплатили больше чем 7 тысячам семей Фото: Ольга СУПОНЕВА

Пособия полагаются на детей в возрасте до трех лет

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В Орловской области уже более чем 7 тысяч семей получили выплаты по 5 тысяч рублей. Согласно указу Владимира Путина, получат пособие семьи, имеющие или имевшие право на материнский капитал.

Напомним, выплата установлена с апреля по июнь 2020, на каждого ребенка в возрасте до трех лет. В Орловской области ее перечислили, по данным на 29 апреля, 7 тысячам 231 семье.

- Основными причинами отказов по заявлениям являются:

- отсутствие права у семьи на данную меру государственной поддержки: например, ребенку уже исполнилось три года, подача заявления лицом, не являющимся владельцем сертификата на материнский капитал: например, владелицей сертификата является мама, а заявление подает папа, подача одним и тем же лицом нескольких заявлений: работа проводится с заявлением, которое поступило на рассмотрение первым, по остальным выносятся решения об отказе, - рассказали "КП" в пресс-службе Отделения ПФР России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU