2020-04-29T10:22:09+03:00
Происшествия

"Четырнадцатая" и "Пятнадцатая" столкнулись на трассе "Орел-Тамбов"

От удара одна из отечественных легковушек вылетела в кювет, три человека получили травмы
Ольга СУПОНЕВА
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В столкновении легковушек три человека пострадалиВ столкновении легковушек три человека пострадалиФото: Архив "КП"
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Вечером вторника, 28 апреля, на трассе "Орел-Тамбов" случилось ДТП с тремя пострадавшими. Столкнулись две отечественных легковушки: "Четырнадцатая" и "Пятнадцатая".

Все произошло около 23 часов. 31-летний водитель на "ВАЗ 21140" ехал со стороны села Моховое. В районе 7-го километра он выехал на встречную полосу, а здесь в этот момент двигался "ВАЗ 21150". Машины столкнулись. От удара "Пятнадцатую" выбросило в кювет.

- В результате ДТП оба водителя и пассажирка автомобиля "ВАЗ 21150" получили травмы, назначено амбулаторное лечение, - сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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