"Четырнадцатая" и "Пятнадцатая" столкнулись на трассе "Орел-Тамбов"
Вечером вторника, 28 апреля, на трассе "Орел-Тамбов" случилось ДТП с тремя пострадавшими. Столкнулись две отечественных легковушки: "Четырнадцатая" и "Пятнадцатая".
Все произошло около 23 часов. 31-летний водитель на "ВАЗ 21140" ехал со стороны села Моховое. В районе 7-го километра он выехал на встречную полосу, а здесь в этот момент двигался "ВАЗ 21150". Машины столкнулись. От удара "Пятнадцатую" выбросило в кювет.
- В результате ДТП оба водителя и пассажирка автомобиля "ВАЗ 21150" получили травмы, назначено амбулаторное лечение, - сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU
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