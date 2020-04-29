В Ливнах предприниматели устроили «митинг» возле закрытых ворот рынка
27 апреля в городе Ливны Орловской области сотни местных предпринимателей устроили «митинг» у закрытых ворот рынка. Люди обратились к местной администрации с требованием разрешить им работать, ведь для многих торговля - это единственный источник заработка.
Как сообщает издание «Уездный город Ливны», предприниматели пришли на рынок, чтобы подписать открытое коллективное письмо к руководству города Ливны, но никто не ожидал, что желающих выразить свое мнение будет столько.
Уже 28 апреля к администрации города прошла встреча местных властей с представителями бизнеса. Предприниматели, работающие на площадях муниципального торгового предприятия «Ливенское», рассказали о своих проблемах и критическом положении. Центральный рынок закрыт, они терпят колоссальные убытки.
Руководство города Ливны встретилось с представителями бизнеса 28 апреля. Фото: пресс-служба администрации города Ливны
- Работа универсальных ярмарок (именно таков статус МУТП «Ливенское») запрещена решением регионального оперативного штаба. Это одна из важных сдерживающих мер противодействия распространению коронавируса. Пока эпидемиологическая обстановка не позволяет открыть рынки и торговые центры, но при ее стабилизации такая возможность будет оперативно рассмотрена, - пояснил Алексей Кожухов, замглавы администрации города Ливны по жилищно-коммунальному хозяйству и строительству.
Вы стали свидетелем достойного внимания события?
Сообщите об этом нашим журналистам!
по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru
по телефону: (4862) 43-39-39
или напишите "Вконтакте"
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Орловской области»