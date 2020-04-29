В Ливнах предприниматели устроили «митинг» возле закрытых ворот рынка

29 Апр 2020 2020-04-29T10:36:50+03:00

Ливенские предприниматели обратились к местной администрации с требованием разрешить им работать. Фото: издание "Уездный город Ливны"

Люди обратились к местной администрации с требованием разрешить им работать

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27 апреля в городе Ливны Орловской области сотни местных предпринимателей устроили «митинг» у закрытых ворот рынка. Люди обратились к местной администрации с требованием разрешить им работать, ведь для многих торговля - это единственный источник заработка.

Как сообщает издание «Уездный город Ливны», предприниматели пришли на рынок, чтобы подписать открытое коллективное письмо к руководству города Ливны, но никто не ожидал, что желающих выразить свое мнение будет столько.

Уже 28 апреля к администрации города прошла встреча местных властей с представителями бизнеса. Предприниматели, работающие на площадях муниципального торгового предприятия «Ливенское», рассказали о своих проблемах и критическом положении. Центральный рынок закрыт, они терпят колоссальные убытки.

Руководство города Ливны встретилось с представителями бизнеса 28 апреля. Фото: пресс-служба администрации города Ливны

- Работа универсальных ярмарок (именно таков статус МУТП «Ливенское») запрещена решением регионального оперативного штаба. Это одна из важных сдерживающих мер противодействия распространению коронавируса. Пока эпидемиологическая обстановка не позволяет открыть рынки и торговые центры, но при ее стабилизации такая возможность будет оперативно рассмотрена, - пояснил Алексей Кожухов, замглавы администрации города Ливны по жилищно-коммунальному хозяйству и строительству.

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ИСТОЧНИК KP.RU