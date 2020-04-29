В Ливнах велосипедистка столкнулась с автомобилем

29 Апр 2020 2020-04-29T09:50:48+03:00

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В городе Ливны Орловской области девушка-велосипедист попала в ДТП. Она управляла двухколесным транспортом и столкнулась с легковым автомобилем.

Происшествие случилось накануне, 28 апреля. Около шести часов вечера 20-летняя велосипедистка ехала по улице Елецкой районного центра со стороны улицы Свердлова. Она стала поворачивать налево, а в это время как раз ехала иномарка "Рено" в попутном направлении. Велосипедистка въехала в машину.

- В результате ДТП велосипедист получила травмы, не госпитализирована, - сообщили "Комсомолке" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за минувшие сутки в регионе полицейские зафиксировали 13 ДТП, из них 2 с пострадавшими.

ИСТОЧНИК KP.RU