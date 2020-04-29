Автопарк лесохозяйств Орловской области пополнился новой техникой

29 Апр 2020 2020-04-29T09:24:17+03:00

Специализированные машины отправятся на службу в четыре района

Изменить размер текста: A A

В апреле автопарк лесохозяйств Орловской области вновь пополнился новой техникой. Пять специализированных машин отправятся на службу в четыре района.

Тракторы «Беларус 82.2 МУЛ» общей стоимостью 8,6 млн рублей передадут автономным учреждениям лесного профиля - Мценсклесу, Новосильлесу, Ливнылесу и Орловскому лесопожарному центру.

Задач у новой техники немало - восстановление лесов, уход за лесосекой, уборка порубочных остатков, создание противопожарных полос и расчистка дорог для подъезда к месту лесного пожара.

- Для сложной работы в лесных условиях «Беларус 82.2 МУЛ» -это универсальная машина. Она оснащена защитными ограждениями кабины, капота, фар и нижней части трактора. Напомним, всего с начала 2019 года в лесохозяйства нашего региона поступили 19 единиц лесопожарной техники, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU