2020-04-29T09:24:17+03:00
Общество

Автопарк лесохозяйств Орловской области пополнился новой техникой

Специализированные машины отправятся на службу в четыре района
Наталья Меркулова
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Автопарк лесохозяйств Орловской области пополнился новой техникой. Фото: Портал Орловской областиАвтопарк лесохозяйств Орловской области пополнился новой техникой. Фото: Портал Орловской области
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В апреле автопарк лесохозяйств Орловской области вновь пополнился новой техникой. Пять специализированных машин отправятся на службу в четыре района.

Тракторы «Беларус 82.2 МУЛ» общей стоимостью 8,6 млн рублей передадут автономным учреждениям лесного профиля - Мценсклесу, Новосильлесу, Ливнылесу и Орловскому лесопожарному центру.

Задач у новой техники немало - восстановление лесов, уход за лесосекой, уборка порубочных остатков, создание противопожарных полос и расчистка дорог для подъезда к месту лесного пожара.

- Для сложной работы в лесных условиях «Беларус 82.2 МУЛ» -это универсальная машина. Она оснащена защитными ограждениями кабины, капота, фар и нижней части трактора. Напомним, всего с начала 2019 года в лесохозяйства нашего региона поступили 19 единиц лесопожарной техники, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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