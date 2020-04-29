Автопарк лесохозяйств Орловской области пополнился новой техникой
В апреле автопарк лесохозяйств Орловской области вновь пополнился новой техникой. Пять специализированных машин отправятся на службу в четыре района.
Тракторы «Беларус 82.2 МУЛ» общей стоимостью 8,6 млн рублей передадут автономным учреждениям лесного профиля - Мценсклесу, Новосильлесу, Ливнылесу и Орловскому лесопожарному центру.
Задач у новой техники немало - восстановление лесов, уход за лесосекой, уборка порубочных остатков, создание противопожарных полос и расчистка дорог для подъезда к месту лесного пожара.
- Для сложной работы в лесных условиях «Беларус 82.2 МУЛ» -это универсальная машина. Она оснащена защитными ограждениями кабины, капота, фар и нижней части трактора. Напомним, всего с начала 2019 года в лесохозяйства нашего региона поступили 19 единиц лесопожарной техники, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU