Орловские предприятия начнут выпуск одноразовых защитных костюмов
За меньше чем месяц Орловской области удалось перепрофилировать ряд предприятий и наладить выпуск защитных масок, ставших один из самых дефицитных товаров в условиях пандемии.
40 предприятий выпустили уже более 1,5 млн защитных масок. Попутно идут поставки по линии Министерства промышленности и торговли РФ. В Орловскую область поступило свыше 300 тысяч масок китайского производства.
Сейчас в регионе идет подготовка к выпуску не только масок, но и одноразовых защитных костюмов.
- Решаются вопросы снабжения сырьем и сертификации продукции. В результате в ближайшее время орловские предприятия начнут выпуск одноразовых защитных костюмов, - пояснил Геннадий Парахин, руководитель Департамента промышленности и торговли Орловской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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