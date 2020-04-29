2020-04-29T09:02:34+03:00
Экономика

Орловские предприятия начнут выпуск одноразовых защитных костюмов

В регионе продолжается работа по перепрофилированию производства в период борьбы с коронавирусом
Наталья Меркулова
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Орловские предприятия начнут выпуск одноразовых защитных костюмов. Фото: Портал Орловской областиОрловские предприятия начнут выпуск одноразовых защитных костюмов. Фото: Портал Орловской области
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За меньше чем месяц Орловской области удалось перепрофилировать ряд предприятий и наладить выпуск защитных масок, ставших один из самых дефицитных товаров в условиях пандемии.

40 предприятий выпустили уже более 1,5 млн защитных масок. Попутно идут поставки по линии Министерства промышленности и торговли РФ. В Орловскую область поступило свыше 300 тысяч масок китайского производства.

Сейчас в регионе идет подготовка к выпуску не только масок, но и одноразовых защитных костюмов.

- Решаются вопросы снабжения сырьем и сертификации продукции. В результате в ближайшее время орловские предприятия начнут выпуск одноразовых защитных костюмов, - пояснил Геннадий Парахин, руководитель Департамента промышленности и торговли Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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