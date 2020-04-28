2020-04-28T17:28:55+03:00
Общество

За апрель Волонтерский центр в Орле принял 2918 звонков от пожилых людей

В период самоизоляции добровольцы продолжают помогать с доставкой продуктов и лекарств
Наталья Меркулова
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Фото: орловское отделение всероссийского движения "Волонтеры Победы"Фото: орловское отделение всероссийского движения "Волонтеры Победы"
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Волонтерский центр помощи пожилым людям в период пандемии коронавируса работает уже месяц. За это время участники движений «Волонтеры Победы» и «Молодая Гвардия» приняли почти три тысячи звонков.

Всего добровольцы выполнили 870 заявок от пожилых орловцев, которым сейчас особенно нелегко, ведь они в группе риска. Им волонтеры помогают с доставкой продуктов и лекарств на дом.

Как рассказал «Комсомолке», Кирилл Ишков, руководитель регионального отделения движения «Волонтеры Победы», зачастую им приходится решать проблемы и узнавать детали работы уже на месте во время выезда.

Одной из таких непростых заявок стала доставка льготного лекарства ребенку войны. Вначале задание было обычным - приехать к заявительнице, получить льготный лист, поехать в поликлинику, взять рецепт, получить в аптеке лекарство и отвезти пожилой женщине.

- Оказалась, поликлиника и аптека находятся в Заводском районе, а заявительница живет в Северном районе. И тут открылись удивительные детали, о которых нас изначально не предупредили. Стоимость одной дозы препарата составила более 10 тысяч рублей, а хранить без холодильника его можно не более 60 минут, - рассказал «КП» Кирилл Ишков.

Несмотря на немаленькое расстояние и сжатые сроки доставки, волонтеры все же справились с задачей. Бабушка получила лекарство вовремя.

Напоминаем, получить помощь или сообщить о тех, кому нужна поддержка, можно по телефонам «горячей линии»: 55-48-22 и 59-07-54, а также по электронной почте: stopvirus57@mail.ru.

Центр работает ежедневно с 8 до 20 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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