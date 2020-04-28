28 Апр 2020 2020-04-28T16:24:18+03:00

В Орле предпринимателей наказали за торговлю венками возле кладбища в период самоизоляции Фото: Архив "КП"

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24 апреля Советский районный суд вынес решение по бизнесменам-нарушителям, решившим продолжить работу в период самоизоляции и ограничительных мер из-за коронавируса. На ближайшие 60 дней их деятельность будет приостановлена.

Речь идет об индивидуальных предпринимателях, которые торговали искусственными цветами, церковными наборами, венками и покрывалами 11 и 17 апреля возле Троицкого кладбища.

-Суд пришел к выводу, что индивидуальные предприниматели нарушили законодательство в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, Указ Президента РФ от 02.04.2020 г. №239 по борьбе с COVID- 19 и ряд постановлений Орловской области. Решение суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано в установленном порядке, - сообщили «КП» в пресс-службе Советского районного суда.

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ИСТОЧНИК KP.RU