Коронавирус в Орле: одного из зараженных пациентов отсоединили от аппарата ИВЛ
Сегодня, 28 апреля, во время очередного брифинга руководителя Департамента здравоохранения с представителями СМИ стало известно о состоянии пациентов с коронавирусом, находящихся под ИВЛ.
Иван Залогин сообщил, что всего аппараты искусственной вентиляции легких понадобились трем заразившимся. У всех у них выявили пневмонию.
- Сегодня одного из пациентов отключили от ИВЛ. Однако прогнозы делать рано, болезнь непредсказуемая. Медики делают все возможное, - сказал руководитель Департамента здравоохранения.
Кроме того, Иван Александрович в ходе брифинга подтвердил, что жителям области раздадут маски. Однако как будет проходить эта процедура пока окончательно неясно. Завтра, 29 апреля, данный вопрос власти намерены обсудить в ходе заседания регионального оперативного штаба.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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